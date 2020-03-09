09 Mart 2020, Pazartesi

YENİ MALATYASPOR

Malatya maçı Palabıyık’ın

Malatya maçı Palabıyık’ın
YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 09.03.2020

'un  ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. bu mücadeleye Ali Palabıyık'ı atadı.

'un ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. bu mücadeleye Ali Palabıyık'ı atadı. Palabıyık daha öcne 23 kez bordo-mavililerin maçlarında düdük çaldı. Fırtına 10 kez kazanırken, 7 maç berabere bitti. Trabzonspor bu karşılaşmalarda 6 yenilgi aldı. Fırtına'ya 74 sayı, 4 kırmızı çıktı. Rakiplere 68 sayı, 4 kırmızı verildi.
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