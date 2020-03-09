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Malatya maçı Palabıyık’ın
Giriş Tarihi: 09.03.2020
Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. MHK bu mücadeleye Ali Palabıyık'ı atadı.
Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. MHK bu mücadeleye Ali Palabıyık'ı atadı. Palabıyık daha öcne 23 kez bordo-mavililerin maçlarında düdük çaldı. Fırtına 10 kez kazanırken, 7 maç berabere bitti. Trabzonspor bu karşılaşmalarda 6 yenilgi aldı. Fırtına'ya 74 sayı, 4 kırmızı çıktı. Rakiplere 68 sayı, 4 kırmızı verildi.
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