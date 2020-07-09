Yeni Malatyaspor Jody Lukoki transferini açıkladı

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Bulgaristan Ligi ekiplerinden Ludogorets'te forma giyen Kongolu futbolcu Jody Lukoki ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Malatya ekibinden yapılan açıklamada "Kulübümüz, Bulgaristan ligi takımlarından Ludogorets'in 28 yaşındaki Kongolu oyuncusu Jody Lukoki ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.





DİĞER