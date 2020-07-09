09 Temmuz 2020, Perşembe

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor Jody Lukoki transferini açıkladı

Y. Malatyaspor transferi duyurdu
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 Giriş Tarihi: 09.07.2020

ekiplerinden BtcTurk , Ligi ekiplerinden Ludogorets'te forma giyen Kongolu futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Malatya ekibinden yapılan açıklamada "Kulübümüz, Bulgaristan ligi takımlarından Ludogorets'in 28 yaşındaki Kongolu oyuncusu Jody Lukoki ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.


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