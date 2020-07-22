22 Temmuz 2020, Çarşamba

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor kritik maça hazırlanıyor!
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 22.07.2020

bu sezonun tamam mı devam mı maçı olan Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını yönetiminde gerçekleşen antrenmanla sürdürdü.

BtcTurk , Süper Lig'in son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla tamamlandı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

Yeni Malatyaspor'da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erecek



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