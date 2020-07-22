22 Temmuz 2020, Çarşamba

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erecek

Y.Malatyaspor'da sezon sonu ayrılıklar olacak!
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 Giriş Tarihi: 22.07.2020

Süper Lig'in son haftasında ligde kalma adına Gaziantep FK ile karşılacak olan bir yandan da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncularının durumunu düşünüyor. İşte detaylar..

BtcTurk 'da sezonun tamamlamasıyla birlikte 9 futbolcunun sözleşmesi sona erecek.
Corona virüs nedeniyle bu sezon başarısız bir süreç yaşayan dünya ve Türkiye futbolu yeni sezon için umutlu bir bekleyiş içerisinde. Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik kayıplar nedeniyle zor duruma düşen kulüplerden Yeni Malatyaspor'da 9 futbolcunun sözleşmesi sezonun tamamlanmasıyla sona erecek. Sarı-siyahlı kulüpte, Issiar Dia, Fabian Farnolle, Arturo Mina, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Mitchell Donald, Kjartansson, Karim Hafez ve Eren Tozlu'nun sözleşmesi bitecek. Malatya temsilcisi, yeni sezonun ilk transferini ise Bulgaristan takımlarından Ludogorets'in 28 yaşındaki Kongolu forveti Jody Lukoki'yi renklerine bağlayarak yapmıştı.

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