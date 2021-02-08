Trabzonspor maçının ardından Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu açıklamalarda bulundu
Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Bordo mavililerin 2-0 kazandığı karşılaşmanın ardından, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu açıklamalarda bulundu. İyi bir oyun sergilediklerini dile getiren deneyimli teknik adam, son vuruşlarda etkili olamadıkları için mağlup olduklarını ifade etti. İşte detaylar...
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Trabzonspor karşısında iyi bir mücadele sergilediklerini ancak son vuruşlarda etkili olamadıkları için golü de bulamadıklarını ve mağlup olduklarını söyledi.
Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, galibiyetlerinden dolayı Trabzonspor'u tebrik etti. Karşılaşmada yedikleri gol ile 1-0 geriye düştüklerini ve yine geriden gelmek zorunda kaldıklarını ifade eden Hamzaoğlu, "İkinci yarıda oldukça baskılı oynadık. Bir hayli orta yaptık, pozisyon üretmeye çalıştık, ceza sahası içinde buluştuk ama maalesef gol ile buluşamadık. Belki golü bulup 1-1'i yakalayabilseydik oyun belki daha farklı olur galibiyete gidebilirdik. Fakat golü bulamadık, son dakikalarda da riski alınca ikinci golü buldu Trabzonspor ve 2-0 gibi net bir galibiyet elde etti" dedi.
Karşılaşmadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, "Üzüntüm, oyuncularımın bu kadar mücadele ediyor, savaşıyor, koşuyor, rakip ceza sahasına giriyorlar, bunları sonuçlandırmamız lazım. Son ortalarımız, son paslar, son vuruşlar biraz daha konsantre olup daha iyi olmalı. Bu konuda biraz daha iyi gitmeliyiz. Oyuncularımın mücadelelerinden memnunum. Şimdi önümüzdeki Antalyaspor maçına hazırlanacağız, yolumuza devam ediyoruz" ifadelerine konuştu.
Bir basın mensubunun 'Devre arasında takıma gelen yeni transferler takıma uyum sağladı mı' sorusuna ise Hamzaoğlu, "Çalışıyoruz yeni transferler bizlere katkı sağlamak için çaba harcıyorlar. Buraya alışmalılar ve kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Onlar zaten bizim nokta atışımız olarak gelmedi. Gelecek de acaba bir şeyler çıkarabilir miyiz bunun için geldiler. Bizde onlarla çalışmamızı sürdürüyoruz İnşallah önümüzdeki süreçte bunlardan biri veya ikisi kendini gösterecektir artık" diyerek cevap verdi.
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