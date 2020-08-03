03 Ağustos 2020, Pazartesi

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi!

Yeni Malatyaspor'da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi!
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 03.08.2020

Önümüzdeki sezon da 'de mücadele edecek olan Btc Türk 'da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik kayıplar nedeniyle zor duruma düşen kulüplerden olan 'da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Pandemi sürecinde büyük ekonomik kayıplar yaşayan kulüpler yeni sezon öncesi sözleşmesi biten futbolcuların yerini doldurmak için kara kara düşünüyor. Yeni Malatyaspor da yeni sezon öncesi önemli sayıda oyuncusu ile sözleşmesi sona eren kulüplerden.

Sarı kırmızılı kulüpte sezonun tamamlanmasıyla birlikte sözleşmesi sona eren futbolcular şunlar:

Issiar Dia, Fabian Farnolle, , Erkan Kaş, Robin Yalçın, Mitchell Donald, Kjartansson, Karim Hafez, Eren Tozlu'nun sözleşmeleri sona erecek. Sarı kırmızılıların sözleşmesi biten oyunculardan yeniden anlaşmayı düşündüğü tek oyuncunun Arturo Mina olduğu öğrenildi.

Yeni Malatyaspor, yeni sezonun ilk transferini ise Bulgaristan takımlarından Ludogorets'in 28 yaşındaki Kongolu forveti Jody Lukoki'yi renklerine bağlayarak yapmıştı.
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