Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak olan Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor. Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenman 2 saat sürdü.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmalarıyla devam etti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.



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