17 Temmuz 2020, Cuma

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor!
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 17.07.2020

Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında 'a konuk olacak olan hazırlıklarını sürdürüyor. yönetiminde gerçekleşen antrenman 2 saat sürdü.

BtcTurk , Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmalarıyla devam etti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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