06 Mart 2020, Cuma

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'da hedef 3 maçta 6 puan

Yeni Malatyaspor'da hedef 3 maçta 6 puan
YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 06.03.2020

yeni teknik direktörü 'ın gelmesiyle yükselişe geçmek istiyor. 3 maçta en 6 puan toplamak isteyen Yeni Malatyaspor, 'de 13. sırada bulunuyor.

'da teknik adamlığa 'ın getirilmesinin ardından gözler hafta sonu oynanacak maçına çevrildi.

'deki üçüncü senesinde en kötü sezonunu yaşayan sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısında oynadığı maçlara henüz puan alamadı. Ligdeki kötü süreci atlamak için teknik adam değişikliğine giden ve 'in yerine Hikmet Karaman'ı getiren Malatya temsilcisi, hedef olarak ilk olarak önüne , ve maçlarını koydu. Oynayacağı bu 3 maçtan en az 6 puan hedefleyen sarı-kırmızılılar, kötü rüya görmemek için işi sıkı tutuyor. Bifouma'nın sakatlığının bulunduğu sarı kırmızılılarda defans oyuncuları Arturo Mina ve Hadebe kart cezalısı oldukları için Konya maçında forma giyemeyecek. Konya maçı öncesi takımla geçireceği kısa sürede kendi oyun felsefesini yerleştirmek için yoğun bir taktik mesai yapan Hikmet Karaman'ın çalışmalarda tam saha baskı ve oyun alanının daraltılması gibi iki konuya dikkat çektiği belirtildi. Sarı kırmızılı takımın başında ilk 90 dakikasına Konyaspor maçında çıkacak tecrübeli teknik adamın galibiyet için futbolcularına maksimum özveri ve disiplin talimatı verdiği ifade edildi.

PFDK'dan Yeni Malatyasporlu Hadebe'ye 3 maç ceza haberin devamı
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