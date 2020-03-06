Yeni Malatyaspor'da hedef 3 maçta 6 puan
Yeni Malatyaspor yeni teknik direktörü Hikmet Karaman'ın gelmesiyle yükselişe geçmek istiyor. 3 maçta en 6 puan toplamak isteyen Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 13. sırada bulunuyor.
Yeni Malatyaspor'da teknik adamlığa Hikmet Karaman'ın getirilmesinin ardından gözler hafta sonu oynanacak Konyaspor maçına çevrildi.
Süper Lig'deki üçüncü senesinde en kötü sezonunu yaşayan sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısında oynadığı maçlara henüz puan alamadı. Ligdeki kötü süreci atlamak için teknik adam değişikliğine giden ve Kemal Özdeş'in yerine Hikmet Karaman'ı getiren Malatya temsilcisi, hedef olarak ilk olarak önüne Konya, Trabzon ve Kayseri maçlarını koydu. Oynayacağı bu 3 maçtan en az 6 puan hedefleyen sarı-kırmızılılar, kötü rüya görmemek için işi sıkı tutuyor. Bifouma'nın sakatlığının bulunduğu sarı kırmızılılarda defans oyuncuları Arturo Mina ve Hadebe kart cezalısı oldukları için Konya maçında forma giyemeyecek. Konya maçı öncesi takımla geçireceği kısa sürede kendi oyun felsefesini yerleştirmek için yoğun bir taktik mesai yapan Hikmet Karaman'ın çalışmalarda tam saha baskı ve oyun alanının daraltılması gibi iki konuya dikkat çektiği belirtildi. Sarı kırmızılı takımın başında ilk 90 dakikasına Konyaspor maçında çıkacak tecrübeli teknik adamın galibiyet için futbolcularına maksimum özveri ve disiplin talimatı verdiği ifade edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...