17 Temmuz 2020, Cuma

YENİ MALATYASPOR

Çin ekibi Shenzhen FC Thievy Bifouma'yı resmen transfer etti!

Transfer resmen gerçekleşti! Süper Lig'den Çin'e...
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 Giriş Tarihi: 17.07.2020

BtcTurk daha önce için Çin ekibi Shenzhen FC ile prensipte anlaşmıştı. Çin temsilcisi, yıldız ismi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Kulübü, 'nın Çin ekiplerinden Shenzhen FC takımına transferi ile ilgi Çin kulübüyle el sıkıştığını daha önce duyurmuştu.

Süper Lig'de bu sezon beklenen performansı veremeyen Thievy Bifouma, yeni durağı Çin oldu. Çin ekiplerinden Shenzhen FC takımına transfer olan Bifouma yeni kulübüne imzayı atarak formasını giydi. Shenzhen'den yapılan açıklamada, Thievy Bifouma artık kulübümüzün formasını giyecektir. Kendisine teşekkür ediyoruz" denildi.

Bifouma, Yeni Malatyaspor formasıyla 41 maçta 8 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

Süper Lig ekibi duyurdu! Yıldız isim Çin'e gitti haberin devamı

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