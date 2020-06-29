29 Haziran 2020, Pazartesi

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyasporlu Thievy Bifouma Çin'e transfer oldu!

Süper Lig ekibi duyurdu! Yıldız isim Çin'e gitti
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 Giriş Tarihi: 29.06.2020

Son dakika haberine göre; kariyerini Yeni Malatyaspor'da sürdüren Thievy Bifouma, ekibi Schenzhen FC'ye oldu. Sarı-siyahlı takımın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Çin ekibiyle prensip anlaşıldığı bilgisi verildi.

Yeni Malatyaspor'un yaptığı açıklama şu şekilde:

"DUYURU | Profesyonel futbolcumuz Thievy Bifouma'nın, 'in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varılmıştır. Resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Bifouma, Yeni Malatyaspor formasıyla 41 maçta 8 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

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