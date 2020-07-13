Hikmet Karaman: "Penaltı golüne boyun eğdik"
Yeni Malatayaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Beşiktaş karşısında net gol pozisyonlarına giren takımın kendilerinin olduğunu söyleyerek “Penaltı golüne boyun eğdik” dedi.
Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da maç sonu açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Hikmet Karaman, karşılaşmada penaltı golüyle mağlup oldukları için son derece üzgün olduklarını ifade ederek, "Çünkü pozisyon yok. İlk 45 dakikada 2 tane net pozisyonumuz var. Belki topa hakim olan takım Beşiktaş ama yüzde yüz gol pozisyonuna giren biziz. İkinci yarıya bakıyorsunuz savunan Beşiktaş ama biz gol yollarında istediğimiz o altın vuruşu yapamadık" dedi.
Önlerinde artık sadece final niteliğinde 2 maçın kaldığını belirten Karaman, "Artık kalan son 2 maç, final maçı. Maçlarla ilgili de uzun boylu konuşmaya gerek yok. Düşündüklerimizi yapmaya çalıştı. Pozisyonda bulduk, penaltı golüne boyun eğdik. Şimdi moralimizi en üst seviyede tutup son 2 maçta bizi ligde bırakacak skorları alıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı