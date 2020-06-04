04 Haziran 2020, Perşembe

YENİ MALATYASPOR

Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek son yolculuğuna uğurlandı

Ömer Gevrek son yolculuğuna uğurlandı
YENİ MALATYASPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 Giriş Tarihi: 04.06.2020

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk 'un başkanı Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetmişti. Ömer Gevrek, son yolculuğuna uğurlandı.

Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek'in cenazesi toprağa verildi.

Kalp krizi sonucu vefat eden 76 yaşındaki Ömer Gevrek için Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Başkan Adil Gevrek burada taziyeleri kabul etti.

Ömer Gevrek'in cenazesi, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Kale ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve sarı-siyahlı futbolcular, kulüp personeli ve vatandaşlar katıldı.

Adil Gevrek'in acı günü! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Adil Gevrek'in acı günü! Adil Gevrek'in acı günü!
Beşiktaş'a kötü haber! Sözleşmesi uzatıldı Beşiktaş'a kötü haber! Sözleşmesi uzatıldı
Yeni Malatya'dan müjde Yeni Malatya'dan müjde
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör