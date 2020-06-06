06 Haziran 2020, Cumartesi

YENİ MALATYASPOR

Malatya’nın fikstür güveni

Malatya’nın fikstür güveni
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 06.06.2020

Son 8 maçın 5'ini sahasında oynayacak , fikstür avantajını kullanma peşinde.

Son 8 maçın 5'ini sahasında oynayacak , fikstür avantajını kullanma peşinde. Evinde K.Paşa, Göztepe, G.Birliği, Beşiktaş ve G.Antep ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, minimum kayıp yapma peşinde. Malatya'nın ligin ikinci yarısında galibiyeti bulunmuyor.
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