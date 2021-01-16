16 Ocak 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Adil Gevrek'ten Youssouf Ndayishimiye açıklaması! "Galatasaray'dan teklif aldık"

Flaş transfer açıklaması! Galatasaray'dan teklif aldık
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 Giriş Tarihi: 16.01.2021

Başkanı , 'ye transfer teklifi gelip gelmediğini açıkladı. Gevrek, "Youssouf Ndayishimiye için 'dan resmi teklif aldık. Görüşmelerimiz devam ediyor. 3 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay istedik. Youssouf için 'nin resmi teklifi yok ama ilgi olduğunu duyduk" dedi.

'de transfer dönemi tüm hızıyla sürerken, özellikle ve için birçok isim yazılıp çizilmeye devam ediyor. Yurt dışı transferlerinin yanı sıra yurt içinde de birçok isim ligin dev ekipleri için yazılıp çizilirken, sarı-kırmızılıların forması giyen ile ilgilendiği öğrenilmişti. Fenerbahçe'nin de ilgisi olduğu öne sürülen Burunduli yıldız için Yeni kulübü Başkanı 'ten flaş bir açıklama geldi. Adil Gevrek yaptığı açıklamada Galatasaray'ın oyuncuya olan ilgisini doğrularken transferini detaylarını da duyurdu. Gevrek açıklamasında "Youssouf Ndayishimiye için Galatasaray'dan resmi teklif aldık. Görüşmelerimiz devam ediyor. 3 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay istedik. Youssouf için Fenerbahçe'nin resmi teklifi yok ama ilgi olduğunu duyduk" dedi. Öte yandan Youssouf Ndayishimiye için için ve 'in de devrede olduğu da gelen bilgiler arasındaydı.

YOUSSOUF NDAYISHIMIYE KİMDİR?

27 Ekim 1998 yılında 'nin şehrinde dünyaya gelen Youssouf Ndayishimiye'nin ana mevkiisi ön libero. Atletik fiziği ve mücadeleci yapısıyla alkış toplayan 22 yaşındaki futbolcu, ve 10 numarada da görev alabiliyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'dan 45 bin Euro bedelle Malatyaspor'a transfer olan Ndayishimiye'nin güncel piyasa değeri 1.2 milyon Euro.

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