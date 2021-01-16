Adil Gevrek'ten Youssouf Ndayishimiye açıklaması! "Galatasaray'dan teklif aldık"

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Youssouf Ndayishimiye'ye transfer teklifi gelip gelmediğini açıkladı. Gevrek, "Youssouf Ndayishimiye için Galatasaray'dan resmi teklif aldık. Görüşmelerimiz devam ediyor. 3 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay istedik. Youssouf için Fenerbahçe'nin resmi teklifi yok ama ilgi olduğunu duyduk" dedi.

Süper Lig'de transfer dönemi tüm hızıyla sürerken, özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray için birçok isim yazılıp çizilmeye devam ediyor. Yurt dışı transferlerinin yanı sıra yurt içinde de birçok isim ligin dev ekipleri için yazılıp çizilirken, sarı-kırmızılıların Yeni Malatyaspor forması giyen Youssouf Ndayishimiye ile ilgilendiği öğrenilmişti. Fenerbahçe'nin de ilgisi olduğu öne sürülen Burunduli yıldız için Yeni Malatyaspor kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten flaş bir açıklama geldi. Adil Gevrek yaptığı açıklamada Galatasaray'ın oyuncuya olan ilgisini doğrularken transferini detaylarını da duyurdu. Gevrek açıklamasında "Youssouf Ndayishimiye için Galatasaray'dan resmi teklif aldık. Görüşmelerimiz devam ediyor. 3 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay istedik. Youssouf için Fenerbahçe'nin resmi teklifi yok ama ilgi olduğunu duyduk" dedi. Öte yandan Youssouf Ndayishimiye için için Cadiz ve Andertlecht'in de devrede olduğu da gelen bilgiler arasındaydı.

YOUSSOUF NDAYISHIMIYE KİMDİR?

27 Ekim 1998 yılında Burundi'nin Bujumbura şehrinde dünyaya gelen Youssouf Ndayishimiye'nin ana mevkiisi ön libero. Atletik fiziği ve mücadeleci yapısıyla alkış toplayan 22 yaşındaki futbolcu, stoper ve 10 numarada da görev alabiliyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aigle Noir FC de Makamba'dan 45 bin Euro bedelle Malatyaspor'a transfer olan Ndayishimiye'nin güncel piyasa değeri 1.2 milyon Euro.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ