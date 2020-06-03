03 Haziran 2020, Çarşamba

YENİ MALATYASPOR

BTC Türk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek babasını kaybetti!

Adil Gevrek'in acı günü!
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 03.06.2020

BTC Türk Başkanı 'in babası Ömer Gevrek geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

BTC Türk 'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulüp Başkanımız 'in babası Ömer Gevrek (76) geçirdiği kalp krizi sonucu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer veridi.

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