Yeni Malatyaspor sahaya iniyor

Yeni Malatyaspor'un mevcut durumunu değerlendiren Ak Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Yeni Malatyaspor'u Süper Lig'de tutmak istiyoruz. Bu kente Süper Lig yakışır. Bütün hemşerilerimizin takıma sahip çıkması lazım. Şu an 20 milyona ihtiyaç var. Kredi için ciddi uğraşıyoruz" diye konuştu.