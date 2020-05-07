07 Mayıs 2020, Perşembe

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor sahaya iniyor

Yeni Malatyaspor sahaya iniyor
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 07.05.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını evden gerçekleştirilen bireysel antrenmanlarla sürdüren BtcTurk , 'ta antrenmanlara başlama kararı aldı.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle sportif faaliyetlere verilen arada hazırlıklarını evde sürdüren BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcular, liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararının ardından top başı yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız Pazartesi günü tesislerimizde toplanarak antrenmanlara başlayacak." ifadesi kullanıldı.

Yeni Malatya tutunmalı haberin devamı



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