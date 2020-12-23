Alanyaspor 1-1 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Akdeniz ekibinin golü Babacar'dan gelirken, konuk takımın golünü Adem Büyük kaydetti.
Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.. İki takım, karşılıklı gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Akdeniz ekibinin golü 32. dakikada Khouma Babacar'dan gelirken, konuk takımın golünü 60. dakikada Adem Büyük'ten geldi.
Alanyaspor bu sonuçla puanını 27'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Puanını 20'ye çıkaran Yeni Malatyaspor ise 8. sırada yer aldı.
ALANYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan İsmail, Davidson, Bakasetas, Efecan Karaca, Babacar
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafes, Acquah, Ndayishimiye, Adem, Kubilay, Olcay, Umut
MAÇTAN DAKİKALAR
9'uncu dakikada ceza sahası dışından Yeni Malatyasporlu Karim Hafez'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Marafona topu kornere çeldi.
14'üncü dakikada soldan gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza sahası içindeki Kubilay karambolden yararlanmaya çalışsa da kaleye gönderdiği şutu kaleci Marafona kontrol etti.
18'inci dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza sahası solundaki Kubilay gol şansını denedi kaleci Marafona topa müdahale etti. Top ceza sahası sağındaki Olcay'ın önünde kalırken cılız şutu Marafona'da kaldı.
33'üncü dakikada kendi yarı sahasında rakibinden topu kapan Efecan, ceza sahası dışındaki Babacar'a topu verdi. Babacar ceza sahası yayından vurduğu sert şut ağlarla buluştu: 1-0.
38'inci dakikada Alanyaspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yaşanan karambolden faydalanmaya çalışan Davidson, kaleyi yokladı ancak top savunmadan geri döndü.
47'nci dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içindeki Efecan topu şık bir geri pasla ceza sahası yayındaki Berkan'a verdi. Berkan'ın sert şutu kalecide kaldı.
50'nci dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran ceza sahasının dışından topu içerideki Babacar'a attı. Altıpasın hemen dışındaki Babacar'ın yakın mesafeden şutu az farkla auta gitti.
52'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağda Siopis topu ceza sahası yayındaki Bakasetas'a verdi. Bakasetas'ın uzaktan sert şutu auta gitti.
60'ıncı dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında sağdan orta yapan Umut'un topu kaleci Marafona'dan sekti. Altı pasın içinde topla buluşan Adem'in vuruşu ağlara gitti: 1-1.
70'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Salih orta sahaya yakın yerden topu soldaki Babacar'a verdi. Babacar'ın ceza sahası içine girerek soldan vurduğu sert şut kalecide kaldı.
71'inci dakikada Alanyaspor'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa yükselen Moubandje'nin kafa vuruşu kaleci Ertaç'ın kucağına düştü.
77'nci dakikada Alanyaspor Salih ile köşe vuruşu kullandı. Sağdan kullanılan kornerde Salih topu ceza sahası içine yollarken, Caulker'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
79'uncu dakikada gelişen Malatyaspor kontratağında Tetteh orta sahadan kaptığı topu ceza sahası içine kadar getirdi. Kaleciyle karşı karşıya kala Tetteh'in şutunu Marafona'dan geri dönen topu Caulker dışarı attı.
84'üncü dakikada Alanyasporlu Salih'in kullandığı serbest vuruşta top herkesi geçerek kalecide kaldı.
90+3'üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içinde Efecan- Davidson paslaşması sonrası, Davidson kaleye yakın yerdeki Mustafa'ya topu attı. Mustafa'nın şutu az farkla auta gitti.
Karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı.
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