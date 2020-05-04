04 Mayıs 2020, Pazartesi

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatya tutunmalı

Yeni Malatya tutunmalı
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

Yeni Malatyaspor'un mevcut durumunu değerlendiren Ak Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci, "'u Süper Lig'de tutmak istiyoruz. Bu kente Süper Lig yakışır. Bütün hemşerilerimizin takıma sahip çıkması lazım. Şu an 20 milyona ihtiyaç var. Kredi için ciddi uğraşıyoruz" diye konuştu.

'un mevcut durumunu değerlendiren Ak Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Yeni Malatyaspor'u Süper Lig'de tutmak istiyoruz. Bu kente Süper Lig yakışır. Bütün hemşerilerimizin takıma sahip çıkması lazım. Şu an 20 milyona ihtiyaç var. Kredi için ciddi uğraşıyoruz" diye konuştu.
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