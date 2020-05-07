Adil Gevrek: Kulüplerin geneli liglerin başlatılmasına sıcak bakmıyor

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek, liglerin 12 Haziran'da yeniden başlatılması kararını değerlendirdi. Gevrek, kulüplerin genelinin liglerin yeniden başlatılmasına sıcak bakmadığını söyledi.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, TFF'nin liglerin 12 Haziran'da yeniden başlayacağını duyurmasının ardından İhlas Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu. Gevrek, futbola dönüş için en doğru zamanın seçilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Burada mevzu bahis olan insan sağlığı. Temaslı bir oyun için sosyal mesafeden bahsediliyor. Bunu nasıl yapacak sahadaki futbolcu? Akıl alır bir durum değil. Hem netliğe kavuşturulmayan noktalar da var. Örneğin herhangi bir kulüpte pozitif vaka tespiti sonrası nasıl bir prosedür uygulanacak? Herkesin kafası çok karışık. Sahadaki futbolcunun futbola konsantre olması kolay görünmüyor. Bu durum da tatsız, ilginç sonuçların ortaya çıkacağı bir lig karşımıza çıkaracak. Bizim düşüncemiz ligin en doğru zamanda başlatılması" diye konuştu.

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