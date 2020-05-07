07 Mayıs 2020, Perşembe

YENİ MALATYASPOR

Adil Gevrek: Kulüplerin geneli liglerin başlatılmasına sıcak bakmıyor

Kulüplerin geneli liglerin başlatılmasına sıcak bakmıyor
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 07.05.2020

ekiplerinden BtcTurk 'da başkan , liglerin 'da yeniden başlatılması kararını değerlendirdi. Gevrek, kulüplerin genelinin liglerin yeniden başlatılmasına sıcak bakmadığını söyledi.

Başkanı , 'nin liglerin 'da yeniden başlayacağını duyurmasının ardından İhlas Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu. Gevrek, futbola dönüş için en doğru zamanın seçilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Burada mevzu bahis olan insan sağlığı. Temaslı bir oyun için sosyal mesafeden bahsediliyor. Bunu nasıl yapacak sahadaki futbolcu? Akıl alır bir durum değil. Hem netliğe kavuşturulmayan noktalar da var. Örneğin herhangi bir kulüpte pozitif vaka tespiti sonrası nasıl bir prosedür uygulanacak? Herkesin kafası çok karışık. Sahadaki futbolcunun futbola konsantre olması kolay görünmüyor. Bu durum da tatsız, ilginç sonuçların ortaya çıkacağı bir lig karşımıza çıkaracak. Bizim düşüncemiz ligin en doğru zamanda başlatılması" diye konuştu.

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