Yeni Malatyaspor'dan Acquah açıklaması! Beşiktaş...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası lige verile ara transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mohamed Elneny'nin yerine BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan eski öğrencisi Afriyie Acquah'ı istediği iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Ganalı futbolcunun transferiyle ilgili konuştu. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Bu sezon takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine geçen Acquah'ın transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'tan Acquah'a Avrupa'dan gelen teklifler olduğunu belirterek, ''Beşiktaş'tan şu ana kadar gelen bir teklif olmadı.'' açıklamasını yaptı.

İşte o açıklamalar...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın gündemine gelen Afriyie Acquah ile ilgili Ajansspor'a konuşan Adil Gevrek, "Acquah'ya devre arasında İtalya'dan transfer teklifi geldi. Acquah için Lecce'nin 2 milyon Euro'luk teklifini kabul etmedik. Beşiktaş'tan şu ana kadar bize gelen sözlü ya da yazılı bir teklif olmadı." dedi.

28 yaşındaki futbolcu sezon öncesinde Empoli'den Btc Turk Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Sarı Siyahlı takımda 21 maçta forma giyen Ganalı oyuncu 3 asist kaydetti.

Öte yandan Adil Gevrek, "Yeni Malatyaspor'da yönetim, futbolculardan indirim talep edecek." haberlerini doğruladı.

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