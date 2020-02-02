Yeni Malatyaspor’un ara transfer raporu
Futbolda ara transfer döneminin bitmesine birlikte kulüplerin ‘gelen-giden futbolcu’ listeleri de belli oldu. Yeni Malatyaspor ara transferde kadrosuna 5 takviye yaparken, 4 futbolcu ile de yollarını ayırdı.
İkinci yarı için kadrosunu güçlendiren Yeni Malatyaspor, kadrosunu büyük ölçüde korumayı başarırken, sarı-kırmızılılar Trabzonspor'a sattığı Guilherme Marguez transferinde ise kulübe maddi gelir sağlamayı başardı.
Yeni Malatyaspor Fenerbahçe'den Sadık Çiftpınar transferine karşılık aldığı ancak bekleneni alamadığı defans oyuncusu Yiğithan Güveli ile genç orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, golcü Adis Jahovic ve Guilherme Marguez ile yollarını ayırdı. Rahman Buğra kiralık olarak Hatayspor'a transfer olurken, Adis Jahovic Antalyaspor'a, Guilherme ise Trabzonspor'a gitti. Genç Yiğithan Güveli ise henüz kendisine kulüp bulamadı.
Malatya temsilcisi gidenlerin yerine ise 5 transfer yaptı. Sarı kırmızılılar, Kayserispor'dan Umut Bulut, Fransa'nın Nice takımından orta saha Remi Wolter, Rusya'nın Rostov ekibinden İzlandalı forvet Vidar Örn Kjartansson, Kasımpaşa'dan sol bek Karim Hafes ve Burundi Milli Takım futbolcusu Youssouf Ndayishimiye'yi renklerine bağladı.
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