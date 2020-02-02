02 Şubat 2020, Pazar

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor’un ara transfer raporu

Yeni Malatyaspor’da 5 takviye 4 ayrılık
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 Giriş Tarihi: 02.02.2020

Futbolda ara döneminin bitmesine birlikte kulüplerin ‘gelen-giden futbolcu’ listeleri de belli oldu. ara transferde kadrosuna 5 takviye yaparken, 4 futbolcu ile de yollarını ayırdı.

İkinci yarı için kadrosunu güçlendiren , kadrosunu büyük ölçüde korumayı başarırken, sarı-kırmızılılar 'a sattığı transferinde ise kulübe maddi gelir sağlamayı başardı.

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe'den Sadık Çiftpınar transferine karşılık aldığı ancak bekleneni alamadığı defans oyuncusu ile genç orta saha oyuncusu Çağıran, golcü ve Guilherme Marguez ile yollarını ayırdı. Rahman Buğra kiralık olarak Hatayspor'a olurken, Adis Jahovic Antalyaspor'a, Guilherme ise Trabzonspor'a gitti. Genç Yiğithan Güveli ise henüz kendisine kulüp bulamadı.

Malatya temsilcisi gidenlerin yerine ise 5 transfer yaptı. Sarı kırmızılılar, 'dan , Fransa'nın Nice takımından orta saha Remi Wolter, Rusya'nın Rostov ekibinden İzlandalı forvet Vidar Örn Kjartansson, Kasımpaşa'dan sol bek Karim Hafes ve Burundi Milli Takım futbolcusu 'yi renklerine bağladı.

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