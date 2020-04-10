10 Nisan 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

SON DAKİKA l Talisca'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Talisca'dan taraftarı heyecanlandıran paylaşım
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 Giriş Tarihi: 10.04.2020

Son dakika haberine göre; 2016-2018 yılları arasında 'ta kiralık olarak formaya giyen ve kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen Brezilyalı yıldız Anderson 'dan taraftarı heyecanlandıracak paylaşım.

'ta iki sezon kiralık olarak forma giyen ve siyah-beyazlı ekipte önemli izler bırakan Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson , siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

''Geliyor gönlümün efendisi''
Son günlerde hesabında sık sık Beşiktaş temalı paylaşımlarda bulunan Talisca, bir taraftarın ''Geliyor gönlümün efendisi'' notuyla paylaştığı gönderiyi kendi hesabında yayınladı.

Büyük ilgi gördü
Anderson Talisca'nın bu paylaşımı sosyal medyada Beşiktaş taraftarları tarafından kısa sürede ilgi gördü.

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