10 Nisan 2020, Cuma
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''Geliyor gönlümün efendisi''
Büyük ilgi gördü
SON DAKİKA l Talisca'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran paylaşım
Son dakika haberine göre; 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta kiralık olarak formaya giyen ve kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'dan taraftarı heyecanlandıracak paylaşım.
Beşiktaş'ta iki sezon kiralık olarak forma giyen ve siyah-beyazlı ekipte önemli izler bırakan Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson Talisca, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.
''Geliyor gönlümün efendisi''
Son günlerde hesabında sık sık Beşiktaş temalı paylaşımlarda bulunan Talisca, bir taraftarın ''Geliyor gönlümün efendisi'' notuyla paylaştığı gönderiyi kendi hesabında yayınladı.
Büyük ilgi gördü
Anderson Talisca'nın bu paylaşımı sosyal medyada Beşiktaş taraftarları tarafından kısa sürede ilgi gördü.
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