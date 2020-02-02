MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor 2-1 BtcTurk Yeni Malatyaspor | MAÇ ÖZETİ

Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Ev sahibi Alanyaspor, 45. dakikada Bakasetas ve 48. dakikada penaltıdan Papiss Cisse'nin attığı gollerle 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın son dakikalarında konuk ekipte Issam Chebake sahneye çıktı ve 2-1'lik maç skorunu belirlemiş oldu. Alanyaspor bu galibiyetle yenilmemezlik serisini 6'ya, galibiyet serisini ise 5 maça çıkarmış oldu.

Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Aytemiz Alanyaspor'da golleri Bakasetas ve Papiss Cisse attı. BtcTurk Yeni Malatyaspor'un tek golü ise Issam Chebake attı.

Alanyaspor'da 60. dakikada N'Sakala direkt kırmızı kart görerek oyundan çıktı. Demokratik Kongolu oyuncu haftaiçi Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düştü. Eğer 2 veya daha fazla karşılaşmadan ceza alırsa haftaya ligde oynanacak Fenerbahçe maçında da forma giyemeyecek.

Bu sonuçla birlikte 20. hafta sonunda Aytemiz Alanyaspor 38 puana yükselirken 4. sırada kendine yer buldu.

Konuk ekip BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Yeni Malatyaspor'un sol taraftan kazandığı köşe vuruşunda topun başına Gökhan Töre geçti. Bu futbolcunun ortasında Alanyaspor savunması topu taca göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.

9. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağını savunma savuşturmaya çalıştığı sırada Siopis'in ceza sahası içerisinde kayarak müdahalesiyle top yine Alanyaspor'a geçti. Son çizgiye kadar topu taşıyan Siopis'in ön kale direğine yükselttiği topa Cisse'nin uzanarak yaptığı kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

16. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında savunma arkasına atılan topa hareketlenen Cisse sağ çaprazdan şutunu gönderdi ancak kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

21. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanattan Salih Uçan'ın sert ortasına kale önünde Djalma Campos dokundu ancak top az farkla auta gitti.

31. dakikada Alanyaspor atağında Junior Fernandes'in ara pasıyla topla buluşan Cisse açısını düzeltemeyince rakip savunmasına takıldı. Pozisyonun devamında yapılan ortaya bu kez Campos kafayla yükseldi ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

42. dakikada sağ köşeden direğinden Gökhan Töre'nin kale önüne yaptığı ortaya yükselen Chebake'nin kafa vuruşunu gol çizgisinde N'Sakala karşıladı. Seken topu ise Marafona kornere çeldi.

45+1. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor kontratağında korner çizgisine yakın bir alanda topla buluşan Cisse kontrol ederek topu ceza sahasına yükseltti. Geriden ceza alanına giren Bakasetas penaltı noktasında uçarak yaptığı kafa vuruşu ile ağları havalandırdı. 1-0

46. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Onur'un ortaladığı top Yeni Malatyaspor savunma oyuncusunun müdahalesinde Hadebe'nin eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cisse'nin penaltı vuruşu fileleri havalandırdı. 2-0



60. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor kontra atağında hızla rakip sahaya sokulan Bifouma'ya ceza sahası önünde N'Sakala'nın müdahalesi ardından oyuncu yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ise müdahalenin faul olduğunu belirterek N'Sakala'yı kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.



69. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanatta topla buluşan Cisse rakiplerini çalımlayarak topu çizgiye kadar götürdü. Korner köşesine yakın bir noktadan topu yükselten Cisse'nin ortasında kale önünde topa yükselen Campos'un kafa vuruşu sağ direğin yanından auta çıktı.



73. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Gökhan Töre'nin sağ kanattan yaptığı ortasına Mustafa Akbaş kafayı vurdu ancak şutu direk dibinden auta çıktı.



90+4. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor kontratağında sol kanattan içeri koşu yapan Gökhan Töre'nin arka direğe yaptığı sert ortaya Chebake'nin kayarak vuruşu ağlarla buluştu. 2-1