11 Mart 2020, Çarşamba

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor taraftarı hakeme tepkili!

Yeni Malatyaspor taraftarı hakeme tepkili!
YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 11.03.2020

BtcTurk Taraftar Derneği, hakemlerin maçları hakkaniyetli yönetmesi çağrısında bulundu. Hakem hatalarına tepki gösteren Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı , "Ligi dizayn etmek gibi mide bulandıran bir oyun futbolumuza büyük zararlar verir" dedi.

Taraftarlar Derneği, takımın oynadığı son maçlarda yaşanan hakem hatalarına tepki göstererek, hakemlerin maçları hakkaniyetli yönetmesi çağrısında bulundu.

Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı yaptığı açıklamada, Yeni Malatyaspor üzerinden kirli oyunlar oynandığını savunan Kaya, "Biz Malatyaspor taraftarı olarak buradan başkanı ve TFF'nin kurullarına sesleniyoruz. Lütfen bu kirli oyunlardan vazgeçin. Ligi dizayn etmek gibi mide bulandıran bir oyun futbolumuza büyük zararlar verir" dedi.

"SİYASİLERİMİZDEN BU KONUDA DESTEK BEKLİYORUZ"

Malatyalı siyasilere de çağrıda bulunan Kaya, "Malatyalı siyasilerimizden bu konuda destek bekliyoruz. Lütfen sesimizi duyurun. Sizler bizlerin meclisteki sesisiniz. Vekillerim bu konu her Malatyalının en hassas olduğu konulardan biri. Bizim hakkımızı arayın, sesimizi duyurun. Sizlerde de bu konuda açıklama bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"KİMSE TAKIMLARIN EMEKLERİYLE OYNAMASIN, BUNUN VEBALİ BÜYÜKTÜR"

Ender Kaya, Yeni Malatyaspor'un maçlarında yaşanan hakem hatalarının kasıtlı olduğunu da ileri sürerek, "Ligin ikinci yarısı başladı başlayalı neredeyse her maçımızda bir , her maçımızda aleyhimize verilen bir penaltı var. En son maçında çalınan penaltı ve verilen kırmızı kart. Soruyorum hakem neden VAR'a başvurmadı da pozisyonu kulaklıktan tartıştı. O pozisyonun daha ağırı - maçında yaşandı ama hakem devam ettirdi. Yazıktır günahtır, kimse takımların emekleriyle oynamasın, bunun vebali büyüktür. Tüm vicdan sahibi kamuoyundan rica ediyorum, lütfen ile sahamızda oynayacağımız maçı tarafsız bir gözle izlesinler" ifadelerini kullandı.

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