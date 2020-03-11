11 Mart 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Trabzonspor liderlik aşkına! Yeni Malatyaspor - Trabzonspor muhtemel 11'ler

Fırtına liderlik aşkına! İşte muhtemel 11'ler
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 11.03.2020

, 'de 19. haftanın erteleme maçında bugün deplasmanda BtcTurk 'a konuk olacak. Ligde 49 puan ve averajla 2. sırada bulunan ekibi, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup etmesi halinde 52 puanla ilk sırada yer alan Medipol ile aynı puana ulaşıp averajla liderliği devralacak.

Yeni Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Beşiktaş deplasmanında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından liderlik koltuğunu 'e kaptıran Fırtına, son maçta da Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalmış ve rakibinin 3 puan gerisine düşmüştü.

İLK HEDEF YENİ MALATYA

devinin ilk hedefi, bugün kazanarak Başakşehir'den liderlik koltuğunu averajla geri almak. Sonrasında ise pazar günü bu kez Başakşehir'i Stadı'nda devirerek tahttaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Ancak Fırtına'nın bunu başarabilmesi için önce Malatya deplasmanından galibiyetle ayrılması gerekiyor.

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SİFTAH PEŞİNDE

Karadeniz devi, devre arasında takımın başına getirdiği Hüseyin Çimşir yönetiminde yenilmezlik serisini sürdürerek, karşısındaki şansızlığı da kırmak istiyor. Bordo-mavililer, 40 yaşındaki hocası ile 'de 7 maçta mağlubiyet yaşamazken; 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Fırtına, karşısında ise deplasmanda ilk 3 puanı almayı hedefliyor. bu sahada rakibiyle oynadığı 2 maçı 1-0 ve 5-0 kaybetti.

SON DAKİKADA KAMİL ŞOKU

Malatya karşısında Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme, maçın ertelendiği tarihten sonra transfer edilmeleri nedeniyle bugün karşılaşmada forma giyemeyecek. Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın da sakatlıkları devam ediyor. Ayrıca dün son idmanda Kamil Ahmet sakatlandı ve o da kadrodan çıkarıldı.

EKUBAN UÇUŞA GEÇTİ

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a katılan Caleb Ekuban, çıktığı 36 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı. Son olarak Gaziantep deplasmanında fileleri sarsan Ganalı, bu sezon ise bu rakama çok daha kısa bir sürede ulaştı. 25 yaşındaki futbolcu, 23. maçında 8. golünü attı.

MALATYA'DA 7 EKSİK

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Hadebe, Chebake ve Mustafa Akbaş, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Öte yandan maçın ertelendiği tarihten sonra takıma katılan Walter, Kjartansson, Ndayishimiye ve Hafes de statü gereği oynayamayacak.

DIŞ SAHADA KAYBETMİYOR

Fırtına bu sezon deplasmanda oynadığı 11 karşılaşmada sadece 1 kez yenildi. Bordo-mavililer, bu periyotta 5 galibiyet ve 5 de beraberlik aldı. 23 Eylül 2019 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor maçında mağlup olan bordomavililer, bu karşılaşmanın ardından dış sahada 170 gündür kaybetmiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat, Robin, Mina, Sakıb, Acquah, Donald, , Chaaleli, Bifouma, Umut

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Obi Mikel, A. Parmak, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth

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