Yeni Malatyaspor'da Konyaspor maçı mesaisi!

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yeni Malatya Stadı'ndaki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi. Tam kadro gerekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayıp, pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi. Malatya ekibi, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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