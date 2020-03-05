05 Mart 2020, Perşembe

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'da Konyaspor maçı mesaisi!

Yeni Malatyaspor'da Konyaspor maçı mesaisi!
YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2020

BtcTurk , 'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü 'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yeni Stadı'ndaki antrenman, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi. Tam kadro gerekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayıp, pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi. Malatya ekibi, maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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