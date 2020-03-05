Hikmet Karaman iddialı
Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Hikmet Karaman, destek istedi. Karaman, Konyaspor maçı için galibiyet sözü verdi.
Yeni Malatyaspor, Başkan Adil Gevrek'in de katılımıyla Hikmet Karaman'la 1.5 yıllık imza attı. İmza töreninde bir taraftarın kendisine, "Hocam depremi atlattık ama bu şehrin hayat kaynağı Malatyaspor. Bu durumdan ne olur kurtulalım" dediğini aktaran Karaman, camiaya umut dağıttı. Karaman, "Bu çok önemli bir cümle. Gölcük depremini yaşamış biriyim, ne olduğunu da bilirim. Y.Malatya tek arkadaşlar. Başka bir takım yok. Taraftar o stadı dolduracak, sonra skora bakacak. İlk önce Konya'yı yenmek istiyoruz. Sonra Allah'ın izniyle Trabzon ve Kayseri maçı, nerede olduğumuzu gösterecek" diye konuştu.
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