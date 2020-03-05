05 Mart 2020, Perşembe

YENİ MALATYASPOR

Hikmet Karaman iddialı

Hikmet Karaman iddialı
YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2020

'da 'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen , destek istedi. Karaman, maçı için galibiyet sözü verdi.

, Başkan Adil Gevrek'in de katılımıyla 'la 1.5 yıllık imza attı. İmza töreninde bir taraftarın kendisine, "Hocam depremi atlattık ama bu şehrin hayat kaynağı Malatyaspor. Bu durumdan ne olur kurtulalım" dediğini aktaran Karaman, camiaya umut dağıttı. Karaman, "Bu çok önemli bir cümle. Gölcük depremini yaşamış biriyim, ne olduğunu da bilirim. Y.Malatya tek arkadaşlar. Başka bir takım yok. Taraftar o stadı dolduracak, sonra skora bakacak. İlk önce 'yı yenmek istiyoruz. Sonra Allah'ın izniyle ve maçı, nerede olduğumuzu gösterecek" diye konuştu.

Hikmet Karaman ilk antrenmanına çıktı haberin devamı

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