Süper Lig: Y. Malatyaspor 0-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u Caner Erkin'in penaltıdan attığı tek golle 1-0 mağlup ederek üçüncülük iddiasını sürdürdü.
Süper Lig'in 32. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, Yeni Malatya Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, rakibini 52. dakikada Caner Erkin'in 52. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı faul atışında ceza sahasında Gökhan Gönül'ün kafayla vurduğu top yandan auta çıktı.
12. dakikada Umut Bulut'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Töre'nin vuruşunda meşin yuvarlak yakın direğin yanından auta çıktı. Aynı dakika içerisinde Robin Yalçın'ın ara pasıyla ceza sahası içerisi sağ çaprazda topu alan Gökhan Töre, son çizgiye indikten sonra pasını daha uygun durumdaki Umut Bulut'a çıkardı. Bu oyuncunun altıpas çizgisi üzerinde yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.
14. dakikada Robin Yalçın'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden oyun alanını terk etti.
38. dakikada N'Koudou'nun uzaktan sert şutunda kaleci Farnolle soluna gelen topu güçlükle uzaklaştırdı.
45+3. dakikada Hafez'in soldan ortasında ön direğe hareketlenen Murat Yıldırım'ın altıpas gerisinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ersin, üzerine gelen topu iki hamlede uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
47. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde BtcTurk Yeni Malatyaspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ancak ön direkte kaleci Fabien Farnolle ile hava topuna yükselen Gökhan Gönül yerde kaldı. Pozisyonda önce devam ettiren hakem Fırat Aydınus, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu yeniden izledi ve penaltı kararı verdi. 52. dakikada penaltıyı kullanan Caner Erkin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
54. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topu alan Güven Yalçın, plase vuruşta uzak köşeden topu ağlara göndermek istedi ancak kaleci Farnolle son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi. Sağdan Caner Erkin'in kullandığı kornerde altıpasta Gökhan Gönül'ün kafayla vurduğu top ters kanattan auta gitti.
66. dakikada Hafez'in soldan ortasında Gökhan Gönül'e çarpan top yön değiştirerek kaleye yöneldi. Kaleci Ersin, meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.
Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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