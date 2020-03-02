02 Mart 2020, Pazartesi

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş kadro dışı bırakıldı

Yeni Malatyaspor'da iki kadro dışı!
YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 Giriş Tarihi: 02.03.2020

'de kötü günler geçiren 'da, ile yollarını ayıran yönetim, aldığı kararla ve 'ı da bıraktı.

'da Sergen Yalçın'dan görevi devralan ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik heyet için gözler sarı-kırmızılı yönetime çevrildi. Malatyaspor'da takımın başında çıktığı 5 maçta da puan alamayan Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran yönetimin yeni teknik heyet arayışlarına başladığı belirtildi.

Öte yandan Özdeş ile yolların ayrılmasından sonra sarı-kırmızılı yönetimin aldığı ortak kararla ve bırakıldı. Yönetimden bu kararla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, iki futbolcunun da disiplinsiz davranışlarından dolayı bu cezayı aldıkları öğrenildi.

Y. Malatyaspor'da Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı haberin devamı
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