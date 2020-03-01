02 Mart 2020, Pazartesi

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı

Y. Malatyaspor'da Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı
YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 02.03.2020

ekiplerinden BtcTurk , teknik direktör ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı

Sarı siyahlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yönetim kurulumuzca yapılan toplantı sonucunda Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız."

, BtcTurk 'un başında çıktığı 5 maçta 5 mağlubiyet almıştı.

YENİ MALATYASPOR'DAN AÇIKLAMA: BAŞKA BİR HOCAYLA GÖRÜŞÜYORUZ

Teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da Kulüp Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "Kemal hocayla karşılıklı olarak yollarımızı ayırdık bugün itibarıyla. Başka bir teknik direktör düşünüyoruz ama netleşmedi" dedi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor maziyi arıyor! haberin devamı

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