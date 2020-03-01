Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı

Sarı siyahlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yönetim kurulumuzca yapılan toplantı sonucunda Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız."

Kemal Özdeş, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un başında çıktığı 5 maçta 5 mağlubiyet almıştı.

YENİ MALATYASPOR'DAN AÇIKLAMA: BAŞKA BİR HOCAYLA GÖRÜŞÜYORUZ

Teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da Kulüp Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "Kemal hocayla karşılıklı olarak yollarımızı ayırdık bugün itibarıyla. Başka bir teknik direktör düşünüyoruz ama netleşmedi" dedi.

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