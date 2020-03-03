03 Mart 2020, Salı

YENİ MALATYASPOR

Malatya’da 2 kadro dışı

Malatya’da 2 kadro dışı
YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 03.03.2020

Denizli’den puansız dönen Y.Malatya’da, ’in istifasının ardından yönetim, ve Mustafa Akbaş’ı da bıraktı.

Denizli'den puansız dönen Y.Malatya'da, 'in istifasının ardından yönetim, ve Mustafa Akbaş'ı da bıraktı. İki futbolcunun da disiplinsiz davranışlarından dolayı kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan sarı-kırmızılıların teknik direktör adayları arasında ve İrfan Buz'un olduğu bildirildi.
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