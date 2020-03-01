01 Mart 2020, Pazar

SÜPER LİG

Yukatel Denizlispor 2-0 BtcTurk Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

Horozlar galibiyet hasretine son verdi
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 Giriş Tarihi: 01.03.2020

'in 24. haftasında evinde BtcTurk 'u ağırladı. 'Horozlar' taraftarı önünde 8 haftalık galip gelememe serisini bitirdi ve Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.

'in 24. haftasında sahasında BtcTurk ile karşılaştı. Ev sahibi ekibin gollerini 34. dakikada Mustafa Yumlu, 75. dakikada Modou Barrow attı ve Horozlar karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Bu galibiyetle beraber ev sahibi ekip 8 haftalık galip gelememe serisine son verirken, konuk ekip ise galibiyet ümidini bir sonraki haftaya bıraktı.

Konuk ekipte 45. dakikada Teenage Hadebe direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Denizlispor puanını 27 puana yükseltirken, Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada kullanılan kornerde ceza alanı içinde topa iyi yükselen Estupinan'ın kafa vuruşu üst direkten geriye döndü. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

12. dakikada uzun pasta meşin yuvarlakla buluşan Estupinan'ın ceza alanı dışından çektiği sert şut kaleci Farnolle'den döndü. Topu tamamlamak isteyen Sacko'dan önce savunma araya girmeyi başardı.

22. dakikada Mustafa Yumlu kaleci Farnolle'nin önde olduğunu görünce orta saha çizgisi yakınlarından topu doğrudan kaleyi gönderdi. Kaleci Farnolle meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

34. dakikada kullanılan kornerde ceza alanı içerisinde kafalardan seken topa son dokunan Mustafa Yumlu, takımını öne geçiren golü attı. 1-0

41. dakikada orta sahada meşin yuvarlakla buluşan Fofana, hızlıca ceza sahasına koşu yapan Gökhan Töre'yi gördü. Ceza alanı içinde Gökhan Tören'nin yaptığı etkisiz vuruş kaleci Stachowiak'ta kaldı.

58. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Estupinan, Karim Hafez'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak daha sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Koray Gençerler pozisyon öncesinde Estupinan'ın topu elle önüne aldığını tespit ederek kararı iptal etti.

63. dakikada Barrow'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Özgür Çek'in vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

75. dakikada ceza sahasına gelen ortada Rodallega topu kafayla Barrow'un önüne indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve mücadele bu sonuçla bitti.

Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçından kareler YUKATEL DENİZLİSPOR-BTCTURK YENİ MALATYASPOR MAÇINDAN KARELER

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