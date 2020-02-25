25 Şubat 2020, Salı

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor eskiyi özlüyor!

Yeni Malatyaspor eskiyi özlüyor!
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 25.02.2020

’de üçüncü sezonunu geçiren , 23 haftalık bölümde geçen sezonları aratan bir performans ortaya koydu. Ligde 7 haftadır galip gelemeyen sarı-kırmızılılar, 24 puanla 12. sırada bulunuyor. temsilcisi geçen sezon 23. hafta sonunda 34 puanla 5. sırada bulunuyordu.

'da arka arkaya alınan kötü sonuçlar camiada küme düşme endişesine neden olurken, 23. hafta sonunda oluşan tablo ise geçen sezonları aratır oldu.

Yeni Malatyaspor 'deki ilk yılında (2017-2018) sezonu 43 puanla 10. sırada tamamlarken, 23. hafta itibariyle ise 31 puanla 9. sırada bulunuyordu. Doğu ekibi Süper Lig'deki ikinci sezonuna (2018-2019) güçlendirilmiş kadrosuyla Avrupa Kupaları hedefiyle başladı. Sarı-kırmızılılar 23. hafta sonunda topladığı 34 puanla 5. sırada kendisine yer bulurken, sezonu ise 47 puanla 5. sırada tamamladı.

Yeni Malatyaspor bu sezon ise (2019-2020) 23. hafta sonunda topladığı 24 puanla 12. basamakta yer aldı. temsilcisi Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak.

BtcTurk Yeni Malatyaspor 1-2 Fraport TAV Antalyaspor | MAÇ SONUCU

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