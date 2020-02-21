21 Şubat 2020, Cuma

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Malatyaspor, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 21.02.2020

BtcTurk , 'in 23. haftasında sahasında oynayacağı Fraport maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Orduzu Pınarbaşı'nda bulunan tesislerdeki antrenman teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, Fraport müsabakasının taktik çalışmasıyla sona erdi.

Tam kadro gerçekleştirilen antrenmanı kulüp başkanı Adil Gevrek de takip etti.

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