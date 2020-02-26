26 Şubat 2020, Çarşamba

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş'in istifası kabul edilmedi!

Kemal Özdeş'in istifası kabul edilmedi!
YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 26.02.2020

’in 23. haftasında sahasında ’a yenilerek taraftarını üzen ’da maç sonrası istifası yönetim tarafından kabul edilmeyen Teknik Direktör ’in göreve devam etme kararının arkasında futbolcuların olduğu ifade edildi.

yenilgisi sonrası önce futbolcularıyla vedalaşıp, daha sonrasında ise basının karşısına çıkıp, "Bu takım iyi bir takım, bu şehir güçlü bir şehir, güçlü bir camia. Buradan ancak birlik ve beraberlikle çıkılabilir. Sonu ne olur onu bilmiyorum ama kendi adıma söylüyorum, takımım başarılı olacaksa tereddüt dahi etmem, hiçbir beklentim dahi olmadan akşam olmadan buradan ayrılırım. Böyle planlıyorum" ifadeleriyle ayrılık mesajı veren 'in bu kararından vazgeçmesinin arkasında futbolcuların 'Sorumluluk bizde, kal' baskısı olduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılı futbolcuların, soyunma odasında veda konuşması yapan hocalarına kararından vazgeçmesini, bütün sorumluluğun kendilerinde olduğunu ve tabloyu düzelteceklerini söyledikleri ifade edildi. Futbolcuların daha sonra bu kararlarını yönetim kuruluna da ilettikleri ve yönetim kurulunun da bunun üzerine Özdeş'e, 'İstifayı kabul etmiyoruz' dediği öğrenildi.

Futbolcularının 'Bizimle kal, başarısızlığın sorumluluğunu alıyoruz' sözleriyle duygulu anlar yaşadığı öğrenilen Kemal Özdeş'in yönetim kurulunun da aynı yöndeki talebiyle ikna olarak, istifasından vazgeçtiği belirtildi.

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