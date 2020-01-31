31 Ocak 2020, Cuma

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

BtcTurk Yeni Malatyaspor Youssouf Ndayishimiye'yi transfer etti

Y. Malatyaspor Ndayishimiye'yi transfer etti
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 31.01.2020

ekiplerinden BtcTurk , Burundili orta saha oyuncusu 'yi renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Burundi A futbolcusu 21 yaşındaki ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladık." denildi.

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