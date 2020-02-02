02 Şubat 2020, Pazar

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Kemal Özdeş: Kalan maçları kazanmak için uğraşacağız

Kalan maçları kazanmak için uğraşacağız
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 02.02.2020

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Aytemiz mağlubiyetinin ardından, "Bugün 2-1 kaybettik. Alanya takımını da kutluyorum kazandıkları için. Kalan haftalarda da tüm maçları kazanmak için uğraşacağız” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş, depreminde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da şifalar dilediğini söyledi. Özdeş, "Öncelikle geçtiğimiz hafta Elazığ'da olan hem Elazığ, hemşehrimiz 'nın sınır ilçelerini etkiledi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da şifalar diliyorum. Geçtiğimiz haftalarda da hem maçlarda hem statlarda orada bulunan depremzedelerle ilgili çok iyi destekler oldu. Çok iyi birlik beraberlik mesajları oldu tüm statlarda, tüm spor camiasında. Hafta içi, bugün de burada bu maçın gelirini depremzedelere bağışlayacağını açıkladı. Alanyaspor başkanına ve yönetim kuruluna ve Alanya halkına da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Alanyaspor savunmayı oldukça etkili yaptı"

Bugün 2-1 kaybettiklerini ifade eden Özdeş, "Belki oyunun özeti ilk yarının son dakikasında yediğimiz gol, ikinci yarının başında penaltıdan yediğimiz gol. İlk yarı belki Alanya takımını 15'inci dakikadan sonra doğru pozisyon alarak doğru savunduk. Kazandığımız toplarla da final paslarını değerlendirirsek doğru hücum etmeye başladık. İlk yarının ikinci bölümünde topa doğru sahip olduk. Belki devre arasına ihtiyacımız varken ofansif olarak organizasyonu belirleyecekken, 1-0 geriye düşmek planları bozuyor. Bu kez aynı oyunu biraz daha riskli cesaretle oynamak gerekiyordu. Buna da ikinci yarının başındaki penaltı engel oldu. Oyunun penaltıdan sonrasında 10 dakika bocalama, sonra yine oyuna ortak olduk. Alanya takımı kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Ondan sonraki dakikalar bizde sıkıntılar ve problemler başladı. Alanya takımı kendi yarı alanını savundu. Bu savunmayı da oldukça etkili yaptı. Biz çabuk ve acele oynadık. Oyunun yönünü değiştiremedik. Belki 90+3'te gol attığımız pozisyondaki gibi ataklarımızı çeşitlendirebilseydik. Bugün 2-1 kaybettik. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Alanya takımını da kutluyorum kazandıkları için. Şimdi önümüzde Ankaragücü maçı var. Bizim 9 maçımız içeride 6'sı dış sahada. Takımım oldukça kaliteli oyunculardan kurulu. Aramıza yeni katılan arkadaşlar daha antrenman yapmadan bugün süre aldılar. Şimdi daha etkili oyunlar, daha güçlü bir oyun oynamamız gerekiyor. Bunun için çalışacağız. Önümüzdeki hafta cuma günü Ankaragücü ile umuyorum buna başlarız. Bulunduğumuz yer, camiamıza uygun bir sıralama değil. Buradan çıkabilecek gücü var. Hem kulübünün hem de oyuncularının kalitesi. Şimdi bunu gerçekleştirmek için uğraşacağız. Ve kalan haftalarda da tüm maçları kazanmak için uğraşacağız" diye konuştu.

Alanyaspor seriyi 5 maça çıkardı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BTCTURK YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Yeni Malatyaspor’da 5 takviye 4 ayrılık Yeni Malatyaspor’da 5 takviye 4 ayrılık
Alanyaspor seriyi 5 maça çıkardı Alanyaspor seriyi 5 maça çıkardı
Y. Malatyaspor Ndayishimiye'yi transfer etti Y. Malatyaspor Ndayishimiye'yi transfer etti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör