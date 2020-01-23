23 Ocak 2020, Perşembe

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları

Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 23.01.2020

Devre arası çalışmalarına devam eden Nice'den transfer ettiği merkez orta saha ’den sonra savunmaya ve forvete de takviye yapmaya hazırlanıyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik heyetin kim olacağı sorusunun cevap beklediği 'da ara döneminde hareketli saatler yaşanıyor. Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve transfer komitesinin Remi Wolter hamlesi sarı-kırmızılı camiada yüzleri güldürürken, savunma ve forvete de transfer yapılacağı açıklandı.

İki bölgeye de yabancı oyuncu almayı planlayan Malatya ekibinin görüşme halinde olduğu isimlerle anlaşma aşamasına geldiği ifade edildi. Yeni Malatyaspor'un bu 2 transferi gerçekleştirmesi halinde kadrosundan 1 isimle de yollarını ayıracağı belirtildi.

Remi Walter Yeni Malatyaspor'da! haberin devamı
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