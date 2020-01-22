22 Ocak 2020, Çarşamba

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Remi Walter Yeni Malatyaspor'da!

Remi Walter Yeni Malatyaspor'da!
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 22.01.2020

çalışmalarını sürdüren , Fransa'nın Nice ekibinde forma giyen 'ı kadrosuna kattı. 24 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

'in ikinci yarısı ikin çalışmalarına devam eden , Nice forması giyen orta saha oyuncusu 'ı kadrosuna kattı. Bu sezon takımında çok fazla şans bulamayan ve Malatya ekibinin takibinde olan 24 yaşındaki futbolcu, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Daha önce Nancy ve Troyes formaları da giyen Remi Walter, Fransa U21 Takımı'nın da formasını 11 kez sırtına geçirdi.

Walter sezon başında Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.

İşte Tolunay Kafkas'ın yeni takımı!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BTCTURK YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
İşte Tolunay Kafkas'ın yeni takımı! İşte Tolunay Kafkas'ın yeni takımı!
Süper Lig'in golcüsü Antalyaspor'da Süper Lig'in golcüsü Antalyaspor'da
Sivasspor Yeni Malatyaspor maçına hazır Sivasspor Yeni Malatyaspor maçına hazır
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör