23 Ocak 2020, Perşembe

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'da Remi Walter sağlık kontrolünden geçti

Remi Walter sağlık kontrolünden geçti
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 23.01.2020

takımlarından BtcTurk 'un kadrosuna kattığı Fransız futbolcu , sağlık kontrolünden geçti. 24 yaşındaki futbolcu orta saha mevkisinde görev yapıyor.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni 'ın Acıbadem Fulya Hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Remi Walter'ın ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle muayenelerinin tamamlandığı kaydedildi.

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