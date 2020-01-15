15 Ocak 2020, Çarşamba

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı!

Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı!
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 Giriş Tarihi: 15.01.2020

Ziraat Türkiye Kupası maçında BtcTurk deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 4-0 yenilmesinin ardından ile yollar ayrıldı.

Ziraat Türkiye Kupası maçında BtcTurk deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 4-0 yenilmesinin ardından ile yollar ayrıldı.

Sergen Yalçın, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un başında 24 maça çıktı. 47 yaşındaki teknik adam, 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Sergen Yalçın: Çok kötü bir oyun oynadık, ağır bir skor oldu

Ayrılığın ardından başkan Adil Gevrek ve Yeni Malatyaspor resmi sosyal medya hesapları açıklama yayınladı. Açıklamada şöyle denildi:

"Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği Teknik Sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz."

MAÇ SONUCU | DG Sivasspor 4-0 Yeni Malatyaspor | ÖZET

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