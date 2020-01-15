BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı!

Ziraat Türkiye Kupası maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 4-0 yenilmesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.

Ziraat Türkiye Kupası maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 4-0 yenilmesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.

Sergen Yalçın, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un başında 24 maça çıktı. 47 yaşındaki teknik adam, 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Ayrılığın ardından başkan Adil Gevrek ve Yeni Malatyaspor resmi sosyal medya hesapları açıklama yayınladı. Açıklamada şöyle denildi:

"Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği Teknik Sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz."