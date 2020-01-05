05 Ocak 2020, Pazar
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Yeni Malatyaspor'un kamp kadrosu açıklandı! Guilherme...
Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 Giriş Tarihi: 05.01.2020
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına bugün başlayacak BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılı takımda adı transfer iddialarına karışan Guilherme kamp kadrosuna alındı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, takımın kamp çalışmaları için bugün Antalya Belek'te toplanarak, çalışmalarına başlayacağı belirtildi.
Malatya ekibinin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Abdulsamed Damlu, Murat Akşit, Fabien Farnolle, Ufuk Ceylan, Mustafa Akbaş, Teenage Hadebe, Issam Chebake, Arturo Mina, Özer Özdemir, Sakıb Aytaç, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Ahmed Ildiz, Afriyie Acquah, Mitchell Donald, Moryke Fofana, Ghaylen Chaaleli, Guilherme Marques, Thievy Bifouma, Adis Jahovic, Umut Bulut.
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