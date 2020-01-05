05 Ocak 2020, Pazar

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'un kamp kadrosu açıklandı! Guilherme...

Yeni Malatyaspor'un kadrosu açıklandı! Guilherme...
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 Giriş Tarihi: 05.01.2020

'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına bugün başlayacak BtcTurk 'un kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılı takımda adı iddialarına karışan kamp kadrosuna alındı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, takımın kamp çalışmaları için bugün Antalya Belek'te toplanarak, çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

Malatya ekibinin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Abdulsamed Damlu, Murat Akşit, Fabien Farnolle, Ufuk Ceylan, Mustafa Akbaş, Teenage Hadebe, Issam Chebake, Arturo Mina, Özer Özdemir, Sakıb Aytaç, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Ahmed Ildiz, Afriyie Acquah, Mitchell Donald, Moryke Fofana, Ghaylen Chaaleli, Marques, Thievy Bifouma, Adis Jahovic, Umut Bulut.

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