Fenerbahçe'nin 2 yıldızına Sergen ayarı!
Y.Malatya’nın listesindeki F.Bahçe’den Alper Potuk ve Mehmet Ekici’yi Sergen yalçın çok istiyor. Yalçın, ikisini de Ozan Tufan gibi eski günlerine döndürebileceğine inanıyor.
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'de beklenen patlamayı yapamayan Alper Potuk ve Mehmet Ekici'yi kadrosuna katmak için harıl harıl çalışıyor. Özellikle Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, bu transferleri çok istediği ve iki ismi de eski günlerine döndürebileceğini yönetime ilettiği öğrenildi. Alanyaspor döneminde F.Bahçe'de futbola küsen Ozan Tufan'ı adeta yeniden dizayn eden Yalçın'ın, Potuk ve Ekici'nin de tekrar kazanılabileceği sözünü verdiği bildirildi. Sözleşmesi 2022'de bitecek 28 yaşındaki Potuk için kiralama formülü üzerinde durulurken, kontratı bu sezon sona erecek, F.Bahçe'de kadro dışı olan Ekici konusunda ise bonservis pazarlıklarının sürdüğü ifade edildi.
YİĞİTHAN VE RAHMAN YOLCU
Kamp için Belek'te toplanan Y.Malatya'da kamp kadrosunda Yiğithan Güveli ve Rahman Buğra Çağıran yer almadı. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda iki isimle de yolların ayrıldığı açıklandı. 21 yaşındaki stoper Yiğithan, bu sezon hiç oynamazken, 25 yaşındaki sol bek Rahman ise 9 maçta forma giydi.
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