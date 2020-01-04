Yeni Malatyaspor Bifouma ile sözleşme uzattığını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın sözleşmesinin 1+1 yıllık anlaşmayla 2021 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Geçen sezonun devre arasında Ankaragücü'nden bedelsiz olarak transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu bu sezon 19 maçta 6 gol 2 asistlik bir performans sergilemişti.