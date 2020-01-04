04 Ocak 2020, Cumartesi

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor Bifouma ile sözleşme uzattığını açıkladı

Bifouma resmen açıklandı!
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 04.01.2020

ekiplerinden BtcTurk , Thievy 'nın sözleşmesinin 1+1 yıllık anlaşmayla 2021 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Geçen sezonun devre arasında Ankaragücü'nden bedelsiz olarak edilen 27 yaşındaki oyuncu bu sezon 19 maçta 6 gol 2 asistlik bir performans sergilemişti.

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