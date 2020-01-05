05 Ocak 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Yeni Malatyaspor'dan Guilherme açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş ile Fenerbahçe, transferde karşı karşıya geldi. Süper Lig'in iki devi, BtcTurk Yeni Malatyaspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Guilherme'yi kadrolarına katmak için girişimlerini başlatırken, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Breziyalı futbolcunun transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 05.01.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 10:43
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Yeni Malatyaspor'dan Guilherme açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından başta dört büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da gözler transfere çevrildi...

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Yeni Malatyaspor'dan Guilherme açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Takımlar, 4 Ocak'ta resmen başlayan transfer döneminde takımları güçlendirmek için çalışmalarına başlarken, Galatasaray ile Trabzonspor ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

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Yeni Malatyaspor'dan Guilherme açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Cimbom, geçtiğimiz sezon da sarı-kırmızılı formayı giyen ve sezon başında Monaco'ya transfer olan Henry Onyekuru ile RB Leipzig forması giyen Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Yeni Malatyaspor'dan Guilherme açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Bordo-mavilililer ise Stoke City'de top koşturan ve bir dönem ülkemizde Osmanlıspor ve Galatasaray formalarını da giyen Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'i kiraladı.

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Yeni Malatyaspor'dan Guilherme açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Galatasaray ve Trabzonspor'un takviyeleri sonrası Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hamleleri merak konusu olurken, iki ezeli rakip transferde karşı karşıya geldi.

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