05 Ocak 2020, Pazar
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Yeni Malatyaspor'dan Guilherme açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş ile Fenerbahçe, transferde karşı karşıya geldi. Süper Lig'in iki devi, BtcTurk Yeni Malatyaspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Guilherme'yi kadrolarına katmak için girişimlerini başlatırken, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Breziyalı futbolcunun transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 05.01.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 10:43
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