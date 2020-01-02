02 Ocak 2020, Perşembe

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor gurbetçi forvet Kubilay Yılmaz ile anlaştı

Yeni Malatyaspor'da forvete ikinci transfer
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 Giriş Tarihi: 02.01.2020

Devre çalışmalarını sürdüren , Spartak Trnava takımından 23 yaşındaki forvet ’ı kadrosuna kattı. Gurbetçi futbolcuyla 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

çalışmalarına hız veren , forvet bölgesine ikinci transferini gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılar Kayserispor'dan renklerine bağladığı Umut Bulut'un ardından bu kez de Slovakya ekibi Spartak Trnava'da forma giyen 23 yaşındaki golcü 'ı kadrosuna kattı.

Gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Avusturya doğumlu Kubilay Yılmaz, golcü özelliğinin yanı sıra kanatlarda da görev yapıyor. Sprinter özelliğiyle dikkat çeken Kubilay, iki ayağını da oldukça etkili kullanıyor.

Bu sezon Spartak Trnava formasıyla 10 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu 3 gol kaydetti. Kubilay Yılmaz'ın Antalya kampına katılacağı belirtildi.

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