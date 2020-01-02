02 Ocak 2020, Perşembe

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

BtcTurk Yeni Malatyaspor'a tanıdık golcü

Malatya'ya tanıdık golcü
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 02.01.2020

Umut Bulut'u alan , Spartak Trnava'dan Türk asıllı Avusturyalı 'ı da transfer etti. 23 yaşındaki santrfor, geçen sezon Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’ye gol atmıştı.

Transferin hızlı takımı Yeni Malatya, Umut Bulut'tan sonra bir golcü daha aldı. Eren Tozlu'nun sezonu kapatmasının ardından hücum hattına takviyelere başlayan sarı-kırmızılılar, Slovakya'da Spartak Trnava'da oynayan 'ı da transfer etti. Türk asıllı Avusturyalı golcü, bu sezon Slovakya'da forma giydiği 12 karşılaşmada 4 kez ağları havalandırdı. 23 yaşındaki genç forvet, geçen sezon Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldığı Fenerbahçe'yi Slovakya'da 1-0 yendikleri maçta galibiyeti getiren golün altına imza atmıştı.

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