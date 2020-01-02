BtcTurk Yeni Malatyaspor'a tanıdık golcü

Umut Bulut'u alan Yeni Malatyaspor, Spartak Trnava'dan Türk asıllı Avusturyalı Kubilay Yılmaz'ı da transfer etti. 23 yaşındaki santrfor, geçen sezon Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’ye gol atmıştı.

Transferin hızlı takımı Yeni Malatya, Umut Bulut'tan sonra bir golcü daha aldı. Eren Tozlu'nun sezonu kapatmasının ardından hücum hattına takviyelere başlayan sarı-kırmızılılar, Slovakya'da Spartak Trnava'da oynayan Kubilay Yılmaz'ı da transfer etti. Türk asıllı Avusturyalı golcü, bu sezon Slovakya'da forma giydiği 12 karşılaşmada 4 kez ağları havalandırdı. 23 yaşındaki genç forvet, geçen sezon Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldığı Fenerbahçe'yi Slovakya'da 1-0 yendikleri maçta galibiyeti getiren golün altına imza atmıştı.