03 Ocak 2020, Cuma

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Guilherme 'Yeni Malatyaspor'u sosyal medyadan sildi!

Guilherme 'Yeni Malatyaspor'u sildi!
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 Giriş Tarihi: 03.01.2020

ekiplerinden BtcTurk ’un Brezilyalı oyuncusu Guilherme, hesabında yer alan “Yeni Malatyaspor” ibaresini kaldırdı.

BtcTurk 'da adı sıkça dedikodularına karışan Guilherme'nin durumu belirsizliğini koruyor. ve ile adı anılan Brezilyalı oyuncu ise hesabında yazan "Yeni Malatyaspor" ibaresini kaldırdı. Oyuncunun bu hareketi kafaları karıştırırken son dönemlerde çıkan transfer iddialarını da güçlendirdi. Guilherme, geçtiğimiz günlerde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) verdiği özel röportajda "Malatya'da çok mutluyum. Sürekli yeni oyuncular, kaliteli oyuncular geliyor. Malatyaspor ile bir Avrupa maceramız var. Başarımızı bu sene de tekrarlayıp devam ettirmek istiyoruz. Sonuçta kulüp çok pozitif bir şekilde ilerliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Guilherme, bu sezon BtcTurk Yeni Malatyaspor ile çıktığı 23 maçta 7 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

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