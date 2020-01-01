01 Ocak 2020, Çarşamba

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'un vazgeçilmezi Fabien Farnolle

Yeni Malatyaspor'un vazgeçilmezi Farnolle
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 01.01.2020

'de 2019-2020 sezonunun ilk yarısını 24 puanla kapatan BtcTurk 'un en istikrarlı ismi kaleci Fabien Ceddy oldu.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki sarı-siyahlı ekip, 17 haftalık periyotu 24 puan ve averajla 8. sırada bitirdi.

Toplam 21 futbolcunun şans bulduğu Malatya temsilcisinde Fabien Ceddy , Adis Jahovic ve Guilherme Costa Marques tüm maçlarda forma giydi. Bu oyuncular arasında Beninli file bekçisi Fabien Ceddy Farnolle, 17 müsabakada 1530 dakika sahada kalıp takımın en istikrarlı futbolcusu olarak dikkati çekti.

Fabien Ceddy Farnolle'yi 1494 dakikayla Makedon forvet Adis Jahovic, 1404 dakikayla Robin Yalçın, 1228 dakikayla Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme takip etti.

EN GOLCÜ JAHOVIC

BtcTurk 'un 2019-2020 sezonunun ilk yarısında kaydettiği 32 golün 10'unda Adis Jahovic imza attı.

Malatya ekibinin yaz transfer döneminde Konyaspor'dan kadrosuna dahil ettiği 32 yaşındaki Makedon golcü, ilk yarıdaki en skorer ismi oldu.

Sarı-siyahlılarda Jahovic'in ardından 6 golle Thievy Bifouma geldi. Brezilyalı hücum oyuncusu Guilherme Costa Marques 5, Robin Yalçın ve Mitchell Donald 3'er, Moryke Fofana, Eren Tozlu ve Gökhan Töre ise birer gol kaydetti.

EN HIRÇIN ROBİN YALÇIN VE MUSTAFA AKBAŞ

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un ilk yarıdaki en hırçın futbolcuları Robin Yalçın ve Mustafa Akbaş olarak ön plana çıktı.

Futbolular, 1'er kırmızı, 3'er sarı kart gördü. Bu oyuncuları, 1 kırmızı, 1 sarı kartla Adis Jahovic, 1 kırmızı kartla Eren Tozlu takip etti.

Toplam 41 sarı kartı bulunan sarı-siyahlı ekipte; Sakıb Aytaç, Issam Chebake, Ghaylen Chaaleli dörder, Guilherme Costa Marques, Mitchell Donald, Afriyie Acquah, Murat Yıldırım ve Erkan Kaş üçer, Teenage Hadebe ve Moryke Fofana ikişer, Thievy Bifouma, Özer Özdemir ve Arturo Mina birer sarı kart gördü.

Malatya ekibinde oyuncuların, 2019-2020 sezonunun ilk yarısındaki istatistikleri şöyle:

FutbolcuMaç sayısıSüre (Dk.)GolSarı kartKırmızı kart
Fabien Ceddy Farnolle171530---
Adis Jahovic1714941011
Robin Yalçın161404331
Guilherme Costa Marques17122853-
Sakıb Aytaç141225-4-
Mitchell Donald16117533-
Mustafa Akbaş121078-31
Issam Chebake121032-4-
Afriyie Acquah131017-3-
Teenage Hadebe11946-2-
Thievy Bifouma1382961-
Moryke Fofana1582112-
Murat Yıldırım11565-3-
Özer Özdemir7500-1-
Arturo Mina7450-1-
Gökhan Töre94461--
Ghaylen Chaaleli7375-4-
Erkan Kaş5305-3-
Eren Tozlu6126111
Rahman Buğra Çağıran5126---
Ahmed Ildız8117---

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