22 Eylül 2019, Pazar

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Sergen Yalçın: "Eğer biz öne geçseydik..."

Sergen Yalçın: Eğer biz öne geçseydik...
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 22.09.2019

Yeni Malatyaspor , 'in 5. hafta maçında 1-1 biten maçı sonrası, "Eğer biz öne geçseydik oyunun hikayesi farklı olurdu" dedi.

Maçı değerlendiren Teknik Direktör , "Oyunla ilgili öncelikle seyir zevki olan bir maçtı, son dakikada gelen gol bize bir puan kazandırdı. Oyunda kalmamız çok önemliydi. İlk 25 dakika biz iyiydik ondan sonra yediğimiz golle bocaladık. Karşımızda çok güçlü bir rakip vardı. Öncelikle oyuncularımı kutluyorum. Rakibe çok pozisyon verdik. Oyunu önde kabul ettik, pozisyon vermemiz normaldir. Eğer biz öne geçseydik oyunun hikayesi farklı olurdu. Oyuncularımı kutluyorum. Bifouma çok hızlı bir oyuncu, yokluğu bizi çok etkiledi. Fofana sadece 2 gün antrenman yaptı. Onun için oynatmadık sakatlanmasın diye. Sıkıntımız çok geniş bir kadromuz yok. Sezon başında Avrupa kupasında sert maçlar oynadık. Bu sakatlıklarda buradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Guilherme kanatta oynaması ise burada iki maçtır çok iyi oynuyor" diye konuştu.

Levent Şahin'in 'maç az uzatıldı' tepkisine ise Sergen Yalçın, "Keşke 10 dakika uzatılsaydı" cevabını verdi.
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